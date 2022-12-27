В Херсоне полностью восстановили газоснабжение — горсовет

В деоккупированном Херсоне продолжают ремонтировать критическую инфраструктуру, восстанавливают газо-, водо-, теплоснабжение, а также водоотвод. Об этом сообщили в Херсонском городском совете.

Газоснабжение полностью восстановлено в Херсоне, Антоновке, Молодежном, Зеленовке, Богдановке, Петровке, Солнечном, Приднепровском, Инженерном, Камышанах, Зимовнике, Благовещенском, Приозерном, Степановке, Садовом, Приднепрянском.

Также сообщается, что в Херсоне подключено 119 500 точек учета, это 83% от всех потребителей электроэнергии.

Централизованное водоснабжение, как рассказали в горсовете, восстановлено во всех районах города на 92%.



«Микрорайон Карантинный остров, Корабел и Антоновка без централизованного водоснабжения», - отметили в Херсонском горсовете.

На 76% по городу восстановлено теплоснабжение, работает сейчас 30 котельных из 37.

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