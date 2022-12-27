У Херсоні повністю відновили газопостачання — міськрада

У деокупованому Херсоні продовжують ремонтувати критичну інфраструктуру, відновлюють газо-, водо-, теплопостачання, а також водовідведення. Про це повідомили в Херсонській міській раді.

Газопостачання повністю відновлено в Херсоні, Антонівці, Молодіжному, Зеленівці, Богданівці, Петрівці, Сонячному, Надніпрянському, Інженерному, Комишанах, Зимовнику, Благовіщенському, Приозерному, Степанівці, Садовому, Придніпрянському.

Також повідомляється, що у Херсоні підключено 119 500 точок обліку, це 83% від усіх споживачів електроенергії.

Централізоване водопостачання, як розповіли у міськраді, відновлено у всіх районах міста на 92%.



«Мікрорайон Карантинний острів, м-н Корабел та Антонівка без централізованого водопостачання», - зазначили у Херсонській міськраді.

На 76% по місту відновлено теплопостачання, працює зараз 30 котелень із 37.

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