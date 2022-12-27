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Оккупанты уничтожили селекционно-семенной центр под Лиманом

27 декабря 2022, 16:06

Оккупанты уничтожили селекционно-семенной центр под Лиманом

Работники лесного хозяйства планируют, что уже весной начнут восстанавливать леса Донетчины. Но это зависит от ситуации на фронте. Об этом рассказал начальник Донецкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктор Стороженко.

«Уничтожили наш уникальный, второй был построен в Украине, селекционно-семенной центр в Лиманском лесхозе. Самое ценное оборудование мы вывезли. Но теплица уничтожена, здание, где находилось оборудование — также уничтожено», — сообщил Стороженко.

Он добавил, что также уничтожена часть техники: некоторые пожарные автомобили сгорели, некоторые украдены оккупантами.

Получится ли восстановить все в следующем году, сказать сложно, отметил Стороженко. Это зависит от того, как будут проходить боевые действия.

«Но мы постараемся весной привезти это оборудование назад и восстановить наш селекционно-семенной центр. В массовых насаждениях, которые придется проводить после этой войны, нам очень поможет этот центр. Его придется еще и расширять», — сказал начальник Донецкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

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