Окупанти знищили селекційно-насіннєвий центр під Лиманом

Працівники лісового господарства планують, що вже навесні почнуть відновлювати ліси Донеччини. Але це залежить від ситуації на фронті. Про це розповів начальник Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Стороженко.



«Знищили наш унікальний, другий був побудований в Україні, селекційно-насіннєвий центр у Лиманському лісгоспі. Найцінніше обладнання ми вивезли. Але теплиця знищена, будівля, де знаходилося обладнання — також знищена», — повідомив Стороженко.



Він додав, що також знищено частину техніки: деякі пожежні автомобілі згоріли, деякі вкрадені окупантами. Чи вийде відновити все наступного року, сказати складно, зазначив Стороженко. Це залежить від того, як проходитимуть бойові дії.



«Але ми постараємося навесні привезти це обладнання назад і відновити наш селекційно-насіннєвий центр. У масових насадженнях, які доведеться проводити після цієї війни, нам дуже допоможе цей центр. Його доведеться ще й розширювати», — сказав начальник Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства.



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