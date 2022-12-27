Спецпоезд из Покровска: Эвакуацию из Донецкой области перенаправят

Продолжается обязательная эвакуация гражданских жителей Донецкой области. Со 2 января эвакуация будет перенаправлена из Тернопольской в Черкасскую область. Об этом сообщает Краматорский городской совет.



Отмечается, что эвакуация в громады Черкасской области будет осуществляться специальным поездом, один раз в четыре дня по четным дням.



Чтобы бесплатно выехать в более безопасный регион, необходимо оставить заявку по тел.: 0988903318, 0662856290, 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224. Далее нужно добраться до места сбора, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровске.



Расселение в коммунальных учреждениях Черкасской области — бесплатное.