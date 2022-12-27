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Спецпоїзд з Покровська: Евакуацію з Донецької області перенаправлять

27 грудня 2022, 17:55

Спецпоїзд з Покровська: Евакуацію з Донецької області перенаправлять

Триває обов'язкова евакуація цивільних жителів Донецької області. З 2 січня евакуація буде перенаправлена з Тернопільської до Черкаської області. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Зазначається, що евакуація до громад Черкаської області здійснюватиметься спеціальним потягом, один раз на чотири дні по парних днях.

Щоб безоплатно виїхати в безпечніший регіон, необхідно залишити заявку за тел.: 0988903318, 0662856290, 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224. Далі потрібно дістатися до місця збору, звідки буде безплатне підвезення до евакуаційного поїзда в Покровську.

Розселення в комунальних установах Черкаської області — безплатне.

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