Семьи не знают, живы ли их родные: РФ удерживает в плену гражданских

Российские оккупанты месяцами удерживают в плену не только украинских военных, но и гражданских жителей Украины. Судьба многих из них неизвестна. Об этом во время брифинга «Рождество в плену» рассказал брат пленного, участник общественной организации «Гражданские в плену» Илья Гончар.



«Я представляю около 200 семей, которые в этом году не смогут встретить новогодние и рождественские праздники в семейном кругу, потому что их родных забрали военнослужащие РФ и представители оккупационной "власти". Это медсестры, водители, охранники, преподаватели, предприниматели и даже пенсионеры. Это люди в возрасте от 18 до 80 лет и старше», — отметил Гончар.



Он уточнил, что значительная часть пленных имеют хронические болезни и нуждаются в постоянном медицинском уходе.



«Есть раненые и те, кого жестоко избили и покалечили российские военные. Что бы ни делали семьи гражданских пленных, они не могут добиться, чтобы к их родным пустили врачей или представителей Международного комитета Красного Креста и гуманитарных учреждений. Многие семьи даже не знают, живы ли до сих пор их родные», — подчеркнул Гончар.