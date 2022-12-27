Сім'ї не знають, чи живі їхні рідні: РФ утримує в полоні цивільних

Російські окупанти місяцями утримують у полоні не тільки українських військових, а й цивільних жителів України. Доля багатьох із них невідома. Про це під час брифінгу «Різдво в полоні» розповів брат полоненого, учасник громадської організації «Цивільні в полоні» Ілля Гончар.



«Я представляю близько 200 родин, які цьогоріч не зможуть зустріти новорічні та різдвяні свята в родинному колі, тому що їхніх рідних забрали військовослужбовці РФ і представники окупаційної "влади". Це медсестри, водії, охоронці, викладачі, підприємці та навіть пенсіонери. Це люди віком від 18 до 80 років і старші», — зазначив Гончар.



Він уточнив, що значна частина полонених мають хронічні хвороби й потребують постійного медичного догляду.



«Є поранені й ті, кого жорстоко побили й покалічили російські військові. Що б не робили сім'ї цивільних полонених, вони не можуть домогтися, щоб до їхніх рідних пустили лікарів або представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та гуманітарних установ. Багато сімей навіть не знають, чи живі досі їхні рідні», — наголосив Гончар.