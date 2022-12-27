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В Донецкой области остановили все газовые котельные

27 декабря 2022, 23:35

В Донецкой области остановили все газовые котельные

Повреждение магистрального газопровода на Харьковщине стало причиной вынужденного аварийного отключения котельных на территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«В настоящее время все котельные, работающие на газу, приостановили свою работу. Сейчас сформированы ремонтные бригады для срочного выявления и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ. Как быстро удастся ремонтникам восстановить работу газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба», — отметил Кириленко.

Руководитель ОВА пообещал дополнительно информировать о ходе работ, запуске котельных и восстановлении газо- и теплоснабжения на территории области.

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