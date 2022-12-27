У Донецькій області зупинили всі газові котельні

Пошкодження магістрального газопроводу на Харківщині стало причиною вимушеного аварійного відключення котелень на території Донецької області. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На цей час усі котельні, які працюють на газу, призупинили свою роботу. Наразі сформовано ремонтні бригади для термінового виявлення та обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт. Як швидко вдасться ремонтникам відновити роботу газопроводу, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу», — зазначив Кириленко.



Керівник ОВА пообіцяв додатково інформувати про перебіг робіт, запуск котелень і відновлення газо- і теплопостачання на території області.



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