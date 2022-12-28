РФ, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной — Британская разведка

Армия РФ, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной Луганской области, учитывая значение этого населенного пункта для логистической поддержки своих войск на востоке Украины. Об этом сообщают в разведке Минобороны Великобритании.



Впоследние дни, как отмечают разведчики, оккупанты усилили линию фронта в районе Кременной на фоне усиления давления со стороны ВСУ.



Кременная, по данным военных специалистов Великобритании, стала уязвимой после октябрьского наступления Сил обороны Украины на востоке Украины, в частности в районе Лимана.

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