РФ, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної — Британська розвідка

Армія РФ, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної Луганської області з огляду на значення цього населеного пункту для логістичної підтримки своїх військ на сході України. Про це повідомляють у розвідці Міноборони Великобританії.



Останніми днями, як зазначають розвідники, окупанти посилили лінію фронту в районі Кремінної на тлі посилення тиску з боку ЗСУ.



Кремінна, за даними військових фахівців Великобританії, стала вразливою після жовтневого наступу Сил оборони України на сході України, зокрема у районі Лимана.

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