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В Минреинтеграции рассказали о перечне территорий, по которому назначают выплаты для ВПЛ

28 декабря 2022, 16:50

В Минреинтеграции рассказали о перечне территорий, по которому назначают выплаты для ВПЛ

Утвержден новый перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных. На основании этого списка принимается решение о выплатах переселенцам, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Перечень утвержден приказом Минреинтеграции от 22 декабря, он не является фиксированным и регулярно актуализируется.

«Территории, которые указываются в перечне, делятся на территории, которые оккупированы РФ, и территории, на которых ведутся (велись) боевые действия. В свою очередь территории, на которых ведутся (велись) боевые действия, разделены на территории возможных боевых действий и территории активных боевых действий», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что также в списке есть территории, на которых велись боевые действия и которые были временно оккупированы с 24 февраля 2022 года и на которых боевые действия или временная оккупация завершились.

Таким образом, в новый перечень вошли территории Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и г. Киева.

«Утвержденный перечень будет применяться, в частности, для организации выплат внутренне перемещенным лицам, проведения приватизации государственного имущества, упрощенного поступления в учебные заведения, ограничения и восстановления доступа к публичным электронным реестрам и т.п.», — подытожили в министерстве.

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