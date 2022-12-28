У Мінреінтеграції розповіли про перелік територій, за яким призначають виплати для ВПО

Затверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих. На підставі цього списку ухвалюють рішення про виплати переселенцям, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.



Перелік затверджено наказом Мінреінтеграції від 22 грудня, він не є фіксованим і регулярно актуалізується.



«Території, які вказуються в переліку, поділяються на території, які окуповані РФ, і території, на яких ведуться (велися) бойові дії. Своєю чергою території, на яких ведуться (велися) бойові дії, розділені на території можливих бойових дій і території активних бойових дій», — пояснили у відомстві.



Там додали, що також у списку є території, на яких велися бойові дії та які були тимчасово окуповані з 24 лютого 2022 року й на яких бойові дії або тимчасова окупація завершилися.



Таким чином, до нового переліку увійшли території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та м. Києва.



«Затверджений перелік застосовуватиметься, зокрема, для організації виплат внутрішньо переміщеним особам, проведення приватизації державного майна, спрощеного вступу до закладів освіти, обмеження та відновлення доступу до публічних електронних реєстрів тощо», — підсумували в міністерстві.