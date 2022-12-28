Зеленский: Более 1800 населенных пунктов уже удалось освободить от российских оккупантов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине уже удалось освободить более 1800 деревень и городов от российских захватчиков. Об этом он заявил во время выступления с посланием Верховной Раде, передает «Укринформ».



«Украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева. И это был первый переломный момент в полномасштабной войне, это показало силу нашего сопротивления», - подчеркнул президент.



Он напомнил, что украинские войска освободили остров Змеиный, и с тех пор каждый оккупант знает, какой единственный ответ он услышит от украинцев на свои посягательства.



«Это показало, что Украину ничто не остановит. В Черном море несколько уменьшилось флагманов, а один печально известный мост все чаще работает на выезд, а не на въезд, если работает. И это показало, каким будет будущее – оно будет украинским», - сказал Зеленский.