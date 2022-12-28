Зеленський: Понад 1800 населених пунктів уже вдалося звільнити від російських окупантів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні вже вдалося звільнити понад 1800 сіл та міст від російських окупантів. Про це він заявив під час виступу з посланням до Верховної Ради, передає «Укрінформ».



«Українські воїни вигнали окупантів із-під Києва. І це був перший переломний момент у повномасштабній війні, це показало силу нашого спротиву», - наголосив президент.



Він нагадав, що українські війська звільнили острів Зміїний, і з того часу кожен окупант знає, яку єдину відповідь він почує від українців на свої посягання.



«Це показало, що Україну ніщо не зупинить. У Чорному морі дещо поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст все частіше працює на виїзд, а не на в'їзд, якщо працює. І це показало, яким буде майбутнє – воно буде українським», - сказав Зеленський.