Правозащитница: В России усыновили 400 депортированных из Украины детей

Около 14 тысяч украинских детей были принудительно депортированы с оккупированных территорий в Россию. Пока известно о том, что 400 детей из Украины были усыновлены российскими семьями. Об этом сообщила правозащитница и юристка Катерина Рашевская в интервью hromadske.



По ее словам, идентифицировать этих детей невозможно, ведь РФ изменила их персональные данные. В большинстве случаев родители меняли не только имя ребенка, но и другую персональную информацию.



Правозащитница рассказала, что, согласно открытым источникам, РФ депортировала украинских детей по меньшей мере в 57 своих регионов, в частности на Сахалин и в Дагестан.