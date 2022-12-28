Правозахисниця: У Росії усиновили 400 депортованих з України дітей

Близько 14 тисяч українських дітей було примусово депортовано з окупованих територій до Росії. Поки що відомо про те, що 400 дітей з України було усиновлено російськими сім'ями. Про це повідомила правозахисниця та юристка Катерина Рашевська в інтерв'ю hromadske.



За її словами, ідентифікувати цих дітей неможливо, адже РФ змінила їхні персональні дані. Найчастіше батьки змінювали як ім'я дитини, а й іншу персональну інформацію.



Правозахисниця розповіла, що, згідно з відкритими джерелами, РФ депортувала українських дітей щонайменше до 57 своїх регіонів, зокрема на Сахалін та Дагестан.