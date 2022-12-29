На юге ВСУ сбили 24 вражеских ракеты, росармия атаковала из бомбардировщиков и ракетоносителей

Силы противовоздушной обороны сегодня на юге сбили 21 крылатую ракету в Одесской области, 2 в Херсонской, 1 в Николаевской области. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования «Юг».



«Во время массированной ракетной атаки по Украине, враг направил по южным регионам ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, Ту-95мс, надводных и подводных ракетоносителей из акватории Черного моря», - говорится в сообщении.



Противник ударил по объекту критической инфраструктуры в Одесской области, а в одном из районов области обломки сбитой вражеской ракеты повреждены частные дворы. Люди не пострадали.