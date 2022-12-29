На півдні ЗСУ збили 24 ворожі ракети, росармія атакувала з бомбардувальників та ракетоносіїв

Сили протиповітряної оборони сьогодні на півдні збили 21 крилату ракету на Одещині, 2 на Херсонщині, 1 на Миколаївщині. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".



«Під час масованої ракетної атаки по Україні ворог направив південними регіонами ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, Ту-95мс, надводних і підводних ракетоносіїв з акваторії Чорного моря», - йдеться в повідомленні.



Противник вдарив по об'єкту критичної інфраструктури на Одещині, а в одному з районів області уламки збитої ворожої ракети пошкоджено приватні двори. Люди не постраждали.