Ночная атака Киева: ПВО уничтожила пять дронов-камикадзе

Ночью в воздушном пространстве Киева были зафиксированы и уничтожены силами ПВО пять российских дронов-камикадзе. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.



«Враг продолжает осуществлять массированные воздушные нападения на столицу Украины. Ночью столица выдержала атаку иранских БПЛА "Shahed". В воздушном пространстве Киева зафиксировано пять вражеских беспилотников. Силы ПВО осуществили огневое поражение всех целей», — отметили в администрации.



Там добавили, что один из барражирующих боеприпасов «Shahed» попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание частично разрушено, а в жилом доме рядом есть повреждения окон. Информация о пострадавших не поступала.

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