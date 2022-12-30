Нічна атака Києва: ППО знищила п'ять дронів-камікадзе

Уночі в повітряному просторі Києва було зафіксовано та знищено силами ППО п'ять російських дронів-камікадзе. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.



«Ворог продовжує здійснювати масовані повітряні напади на столицю України. Вночі столиця витримала атаку іранських БПЛА "Shahed". У повітряному просторі Києва зафіксовано п'ять ворожих безпілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей», — зазначили в адміністрації.



Там додали, що один із баражувальних боєприпасів "Shahed" влучив в адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, через що будівлю частково зруйновано, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон. Інформація про постраждалих не надходила.

Дивіться також:



