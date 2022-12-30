Армия РФ атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией

Ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и «Шахедами». Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Армия РФ ударила тридцатью снарядами артиллерии по Марганецкой общине, по данным Резниченко, обошлось без пострадавших.

Кроме того Днепропетровскую область оккупанты атаковали дронами-камикадзе.

«Вторую ночь подряд наши защитники неба сбили все пять вражеских «Шахедов», которые были над областью. Сбили курсирующие боеприпасы в трех районах», - написал Резниченко.

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