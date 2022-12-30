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Армія РФ атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе та артилерією

30 грудня 2022, 08:58

Армія РФ атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе та артилерією

Вночі російські окупанти атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та «Шахедами». Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Армія РФ вдарила тридцятьма снарядами артилерії по Марганецькій громаді, за даними Резніченка, обійшлося без постраждалих.

Крім того, Дніпропетровську область окупанти атакували дронами-камікадзе.

«Другу ніч поспіль наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих «Шахедів», що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах», - написав Резніченко.

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