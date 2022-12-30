Изготовлен на заводе «Лугансктепловоз»: «Укрзализныця» показала модернизированный поезд

«Укрзализныця» презентовала первый украинский электропоезд, модернизированный на собственных мощностях. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«После капитального ремонта этот электропоезд, изготовленный на украинском заводе "Лугансктепловоз", пополнил перечень восстановленных пригородных поездов "Укрзализныци"», — рассказали в компании.
Там добавили, что поезд максимально удобен для пассажиров благодаря:
«Электропоезд может вместить 964 пассажира и способен развивать скорость до 120 км/ч», — сообщили в «Укрзализнице».
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