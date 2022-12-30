Изготовлен на заводе «Лугансктепловоз»: «Укрзализныця» показала модернизированный поезд

Поезд. Фото: «Укрзализныци»

«Укрзализныця» презентовала первый украинский электропоезд, модернизированный на собственных мощностях. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«После капитального ремонта этот электропоезд, изготовленный на украинском заводе "Лугансктепловоз", пополнил перечень восстановленных пригородных поездов "Укрзализныци"», — рассказали в компании.



Там добавили, что поезд максимально удобен для пассажиров благодаря:

наличию пандусов в каждом главном вагоне поезда;

установке инклюзивных уборных (с пеленальными столиками);

обустройству мест для перевозки велосипедов (24 места во всем поезде);

установке специально оборудованных мест для сидения для пассажиров с инвалидностью;

установке USB/Type-C портов для зарядки гаджетов;

обустройству внешней и внутренней систем видеонаблюдения;

установке освещения зон посадки и высадки пассажиров.

«Электропоезд может вместить 964 пассажира и способен развивать скорость до 120 км/ч», — сообщили в «Укрзализнице».

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