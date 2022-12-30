Виготовлено на заводі «Луганськтепловоз»: «Укрзалізниця» показала модернізований поїзд

Поїзд. Фото: «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» презентувала перший український електропоїзд, модернізований на власних потужностях. Про це повідомляє пресслужба компанії.



«Після капітального ремонту цей електропоїзд, виготовлений на українському заводі "Луганськтепловоз", поповнив перелік відновлених приміських поїздів "Укрзалізниці"», — розповіли в компанії.



Там додали, що поїзд максимально зручний для пасажирів завдяки:

наявності пандусів у кожному головному вагоні поїзда;

встановленню інклюзивних вбиралень (з пеленальними столиками);

облаштуванню місць для перевезення велосипедів (24 місця у всьому поїзді);

встановленню спеціально обладнаних місць для сидіння для пасажирів з інвалідністю;

встановленню USB/Type-C портів для зарядки гаджетів;

облаштуванню зовнішньої та внутрішньої систем відеоспостереження;

встановленню освітлення зон посадки та висадки пасажирів.

«Електропоїзд може вмістити 964 пасажири та здатний розвивати швидкість до 120 км/год», — повідомили в «Укрзалізниці».

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