Виготовлено на заводі «Луганськтепловоз»: «Укрзалізниця» показала модернізований поїзд

«Укрзалізниця» презентувала перший український електропоїзд, модернізований на власних потужностях. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Після капітального ремонту цей електропоїзд, виготовлений на українському заводі "Луганськтепловоз", поповнив перелік відновлених приміських поїздів "Укрзалізниці"», — розповіли в компанії.
Там додали, що поїзд максимально зручний для пасажирів завдяки:
«Електропоїзд може вмістити 964 пасажири та здатний розвивати швидкість до 120 км/год», — повідомили в «Укрзалізниці».
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