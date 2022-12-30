Россия запланировала новую волну мобилизации на 5 января – ГУР

Россия планирует с 5 января 2023 года провести новую волну мобилизации. Об этом в интервью ВВС рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.



По его словам, у россиян есть огромные проблемы как с комплектованием уже существующих подразделений из-за высоких потерь в боевых действиях, так и при формировании новых подразделений.



«В планах стоит эта дата. Им придется начинать новую волну мобилизации даже с учетом того факта, что прошедшая якобы закончившаяся мобилизация не прекращалась, людей мобилизуют полным ходом», — сказал Буданов.



На вопрос об уровне подготовки мобилизованных и их оснащения, руководитель украинской разведки отметил, что качественно новая волна не будет отличаться от предыдущей.