Росія запланувала нову хвилю мобілізації на 5 січня – ГУР

Росія планує з 5 січня 2023 провести нову хвилю мобілізації. Про це в інтерв'ю ВВС розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.



За його словами, росіяни мають величезні проблеми як з комплектуванням уже існуючих підрозділів через високі втрати в бойових діях, так і при формуванні нових підрозділів.



«У планах стоїть ця дата. Їм доведеться починати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що мобілізація, що нібито закінчилася, не припинялася, людей мобілізують повним ходом», — сказав Буданов.



На питання про рівень підготовки мобілізованих та їх оснащення керівник української розвідки зазначив, що якісно нова хвиля не відрізнятиметься від попередньої.