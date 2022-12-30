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Росія запланувала нову хвилю мобілізації на 5 січня – ГУР

30 грудня 2022, 17:56

Росія запланувала нову хвилю мобілізації на 5 січня – ГУР

Росія планує з 5 січня 2023 провести нову хвилю мобілізації. Про це в інтерв'ю ВВС розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, росіяни мають величезні проблеми як з комплектуванням уже існуючих підрозділів через високі втрати в бойових діях, так і при формуванні нових підрозділів.

«У планах стоїть ця дата. Їм доведеться починати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що мобілізація, що нібито закінчилася, не припинялася, людей мобілізують повним ходом», — сказав Буданов.

На питання про рівень підготовки мобілізованих та їх оснащення керівник української розвідки зазначив, що якісно нова хвиля не відрізнятиметься від попередньої.

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