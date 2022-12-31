В Москве готовят ПВО. Данилов опубликовал видео с обесточенным Кремлем

Почти две тысячи военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Как отметили в российском ведомстве, всего за период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО ВКС.



На объединение ПВО-ПРО особого назначения Военно-космических сил возложены задачи по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России.



Отметим, на нанесение удара по Москве намекал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В частности, он опубликовал видеоролик, в котором в Москве звучит сигнал тревоги. Кадры новогодней Москвы резко изменились на кадры с бегающими крысами. Также в московских домах и Кремле погас свет.



«Москва, Кремль… Россия завтра… 2023», — подписал ролик секретарь СНБО.