У Москві готують ППО. Данілов опублікував відео зі знеструмленим Кремлем

Майже дві тисячі військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах у новорічну ніч. Про це повідомили в Міноборони РФ.
Як зазначили в російському відомстві, загалом за період новорічних свят і вихідних днів нестимуть бойове чергування з протиповітряної оборони приблизно 20 тисяч військовослужбовців об'єднання ППО-ПРО ПКС.
На об'єднання ППО-ПРО особливого призначення Військово-космічних сил покладено завдання із протиповітряної та протиракетної оборони Москви й центрального промислового району Росії.
Відзначимо, на нанесення удару по Москві натякав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. Зокрема, він опублікував відеоролик, у якому в Москві лунає сигнал тривоги. Кадри новорічної Москви різко змінилися на кадри з щурами, що бігають. Також у московських будинках і Кремлі згасло світло.
«Москва, Кремль... Росія завтра... 2023», — підписав ролик секретар РНБО.
москва, кремль— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 31, 2022
russia tomorrow….2023 pic.twitter.com/IjAQPdEly6