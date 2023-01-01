В Макеевке уничтожено училище, в котором жили мобилизованные россияне. Сообщают о сотнях погибших

В оккупированной Макеевке в ночь с 31 декабря на 1 января обстрелом было уничтожено профтехучилище № 19, в котором дислоцировались мобилизованные российские солдаты. Об этом сообщают пользователи соцсетей.



В частности, были опубликованы фото и видео последствий обстрела, которые подтверждают, что училище полностью уничтожено.

Бывший «замминистра информации ДНР» Даниил Безсонов написал, что, по его информации, училище было обстреляно ВСУ в 00:01 по местному времени из РСЗО HIMARS.



Информация о числе погибших расходится. По словам некоторых пользователей сети, в училище погибли около 600 мобилизованных. Пророссийский блогер Анатолий Шарий написал, что ему сообщили «об уничтожении нескольких сотен мобилизованных». Блогер «Фашик донецкий» заявляет про «порядка 350-400 трупов» и «более трехсот раненых».



Военкор телеканала «Россия 1» Александр Сладков, комментируя произошедшее в Макеевке, раскритиковал подход, который сложился в российской армии, по размещению личного состава.



«И тут вопросы: где службы, занимающиеся размещением личного состава? Почему у нас командир, и так имеющий море ответственности, в дополнение и жнец, и чтец и на дуде игрец!?» — подчеркнул он.



Российские власти официально произошедшее в Макеевке не комментировали.