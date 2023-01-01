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У Макіївці знищено училище, в якому мешкали мобілізовані росіяни. Кажуть про сотні загиблих

01 січня 2023, 22:25

У Макіївці знищено училище, в якому мешкали мобілізовані росіяни. Кажуть про сотні загиблих

У Макіївці знищено училище, в якому мешкали мобілізовані росіяни. Кажуть про сотні загиблих

В окупованій Макіївці в ніч із 31 грудня на 1 січня обстрілом було знищено профтехучилище № 19, в якому дислокувалися мобілізовані російські солдати. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Зокрема, було опубліковано фото та відео наслідків обстрілу, які підтверджують, що училище повністю знищене.

Колишній «заступник міністра інформації ДНР» Данило Безсонов написав, що, за його інформацією, училище було обстріляне ЗСУ о 00:01 за місцевим часом з РСЗВ HIMARS.

Інформація про кількість загиблих розходиться. За словами деяких користувачів мережі, в училищі загинули близько 600 мобілізованих. Проросійський блогер Анатолій Шарій написав, що йому повідомили «про знищення кількох сотень мобілізованих». Блогер «Фашик донецький» заявляє про «порядку 350-400 трупів» і «більше трьохсот поранених».

Воєнкор телеканалу «Росія 1» Олександр Сладков, коментуючи те, що сталося в Макіївці, розкритикував підхід, який склався в російській армії, щодо розміщення особового складу.

«І тут питання: де служби, які займаються розміщенням особового складу? Чому в нас командир, який і так має море відповідальності, на додаток і жнець, і читець і на дуді гравець!?» — підкреслив він.

Російська влада офіційно подію в Макіївці не коментувала.

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