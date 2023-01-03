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Сегодня до 14:00 отключения света не планируется – «Укрэнерго»

03 января 2023, 11:40

Сегодня до 14:00 отключения света не планируется – «Укрэнерго»

НЭК «Укрэнерго» сообщила о снижении потребления электроэнергии из-за теплой погоды, в связи с чем ограничивать его не планируется до 14:00, а на послеобеденные и вечерние часы областям доведены лимиты потребления.

Отсутствие ограничений в компании объяснили тем, что сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями.

«Вместе с тем на вечер прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" довел лимиты потребления в области на вторые половины суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме», – отметили в НЭК.

Там также указали, что российские террористы снова нанесли удары по энергообъектам на востоке и юге страны, что привело к повреждению в распределительных сетях.

Ремонтные работы и возобновление электроснабжения будут проведены сразу после получения соответствующих разрешений военных.

В компании также призвали ответственно пользоваться электричеством, использовать поочередно энергоемкие приборы.

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