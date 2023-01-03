Сьогодні до 14:00 відключення світла не планується – «Укренерго»

НЕК «Укренерго» повідомила про зниження споживання електроенергії через теплу погоду, у зв'язку з чим обмежувати його не планується до 14:00, а на пообідні та вечірні години областям доведено ліміти споживання.



Відсутність обмежень у компанії пояснили тим, що зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії для навантаження. Крім того, через ясну погоду в ранковий та денний години підвищено виробництво електроенергії сонячними електростанціями.



«Водночас на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр "Укренерго" довів ліміти споживання в області на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі», – зазначили у НЕК.



Там також зазначили, що російські терористи знову завдали ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни, що призвело до пошкодження у розподільчих мережах.



Ремонтні роботи та відновлення електропостачання будуть проведені одразу після отримання відповідних дозволів військових.



У компанії також закликали відповідально користуватися електрикою, використовувати енергоємні прилади по черзі.