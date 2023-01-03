В Херсонской области на мине подорвался автомобиль, два человека погибли

Двое людей погибли, подорвавшись на взрывчатке возле села Малая Александровка Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.



«На выезде из Малой Александровки автомобиль с гражданскими наехал на российскую взрывчатку. В результате полученных ранений погибли двое мужчин», - говорится в сообщении.



Он напомнил, что в Херсонской области еще много заминированных территорий, саперы работают, но количество мин и неразорванных снарядов очень велико.



«Будьте максимально осторожны! Если вы заметили подозрительный предмет, отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке спасателей или полицию», - подчеркнул Янушевич.



Малая Александровка было оккупировано российскими войсками с 24 февраля по 27 сентября 2022 года.