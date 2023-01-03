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У Херсонській області на міні підірвався автомобіль, двоє людей загинули

03 січня 2023, 13:48

У Херсонській області на міні підірвався автомобіль, двоє людей загинули

Двоє людей загинули підірвавшись на вибухівці біля села Мала Олександрівка Бериславського району Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«На виїзді з Малої Олександрівки автомобіль із цивільними наїхав на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків», - йдеться у повідомленні.

Він нагадав, що на Херсонщині ще багато замінованих територій, сапери працюють, але кількість мін та нерозірваних снарядів дуже велика.

«Будьте максимально обережні! Якщо ви помітили підозрілий предмет, відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку рятувальників чи поліцію», - наголосив Янушевич.

Мала Олександрівка була окупована російськими військами з 24 лютого по 27 вересня 2022 року.

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