Отступая с Херсонщины оккупанты взорвали электростанцию в Бериславе

В Бериславе Херсонской области отступая российские войска взорвали электростанцию. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



Он заявил, что оккупанты это сделали умышленно. Резников напомнил, что уничтожение объектов критической инфраструктуры является террористическим актом, согласно ст. 51 (2) Дополнительного протокола I Женевской конвенции.



«Однако это не останавливает российских захватчиков», — констатировал Алексей Резников.

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