Відступаючи з Херсонщини окупанти підірвали електростанцію у Бериславі

У Бериславі Херсонської області відступаючи російські війська підірвали електростанцію. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.



Він заявив, що окупанти це зробили це навмисне.



Резніков нагадав, що знищення об'єктів критичної інфраструктури є терористичним актом, згідно зі ст. 51 (2) Додаткового протоколу I Женевської конвенції.



«Однак це не зупиняє російських загарбників», — констатував Олексій Рєзніков.

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