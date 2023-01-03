Украина будет бить по позициям войск РФ на всей оккупированной территории — ГУР МОУ

В планах Украины наносить удары по позициям российских захватчиков на всей оккупированной территории страны. Об этом в комментарии изданию «Укринформ» сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, оккупанты сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым.

«В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории», - сказал Черняк.

На север Крыма, по словам представителя ГУР МОУ, армия РФ стягивает новые воинские части, продолжают строить там оккупанты и оборонительные сооружения, как и на временно оккупированной части Херсонской области.

Черняк заявил, что РФ проиграет войну, поэтому российские войска «создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия».

Ранее в ВСУ показали, как ударили по складу с боеприпасами армии РФ в оккупированном Сватово. Также сегодня стало известно, что армия Украины утром ударила по позициям захватчиков в Токмаке, а в новогоднюю ночь обстреляла ПТУ в Макеевке, где дислоцировался личный состав российских оккупационных войск.