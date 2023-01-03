У планах України завдавати ударів по позиціях російських загарбників на всій окупованій території країни. Про це у коментарі виданню «Укрінформ» повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

За його словами, окупанти зараз докладають усіх зусиль, щоб зберегти так званий сухопутний коридор у Крим.

«У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території», - сказав Черняк.

На північ Криму, за словами представника ГУР МОУ, армія РФ стягує нові військові частини, продовжують будувати там окупанти й оборонні споруди, як і на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Черняк заявив, що РФ програє війну, тому російські війська «створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії».

Раніше у ЗСУ показали, як вдарили по складу з боєприпасами армії РФ в окупованому Сватовому. Також сьогодні стало відомо, що армія України вранці вдарила по позиціях загарбників у Токмаку, а в новорічну ніч обстріляла ПТУ у Макіївці, де дислокувався особовий склад російських окупаційних військ.