На каком участке фронта самая сложная ситуация, рассказал Залужный

На фронте наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар — Бахмут — Майорск. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



По словам Залужного, он по телефону поговорил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.



«Рассказал об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего в наземном и воздушном пространствах Украины. Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово — Кременная, а также в направлении Лисичанска», — отметил главнокомандующий ВСУ.



На самом сложно участке фронта вблизи Бахмута, по его словам, оккупанты «фактически по трупам своих» пытаются продвигаться вперед.



«Но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление. На Донецком направлении нам удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия. Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия для защиты от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города», — подчеркнул Залужный.



Он добавил, что ситуация на границе с Республикой Беларусь полностью контролируется.

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