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На якій ділянці фронту найскладніша ситуація, розповів Залужний

03 січня 2023, 20:21

На якій ділянці фронту найскладніша ситуація, розповів Залужний

На фронті найскладнішою ситуація залишається на ділянці Соледар — Бахмут — Майорськ. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами Залужного, він телефоном поговорив з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

«Розповів про зміни в оперативно-стратегічних обставинах, насамперед у наземному та повітряному просторах України. Тяжкі бої точаться на рубежі Сватове — Кремінна, а також у напрямку Лисичанська», — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

На найскладнішій ділянці фронту поблизу Бахмута, за його словами, окупанти «фактично по трупах своїх» намагаються просуватися вперед.

«Але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ. На Донецькому напрямі нам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії. Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку та докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсона, насамперед мирних мешканців та об'єктів критичної інфраструктури міста», — наголосив Залужний.

Він додав, що ситуація на кордоні з Республікою Білорусь повністю контролюється.

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