Россия ведет подготовку к следующему ракетному обстрелу Украины – разведка

Россия может нанести новый массированный удар по Украине раньше 9-10 января. В среднем на подготовку обстрела уходит около двух недель. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.



«Это несложно посчитать. Массированные обстрелы начались 10-11 октября. Потом было еженедельно, потом был интервал в две недели. Подготовка - это сложный процесс… Это выбор целей, проведение разведки, доразведки, это подготовка ракет, экипажей, самолетов, которые будут совершать удар, и другие вопросы, связанные с координацией, ведь применяются беспилотники для ведения разведки, боевые самолеты-носители, а после нанесения ударов снова нужно провести доразведку, уточнить, какие результаты и т.д. Поэтому неделя-две - это средний интервал между использованием ракетного вооружения», - объяснил он.



По словам Скибицкого, новый массированный обстрел может произойти даже раньше 9-10 января.



«Это будет зависеть от того, сколько они будут применять ракет, сколько на сегодняшний день у них готовы. Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за прошедшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу», - говорит он.



Кроме того, как добавил представитель разведки, еще многое будет зависеть от погоды.



«Сейчас как раз нормальная погода именно для применения более высокоточного вооружения. "Шахеды" сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток. И сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, соответствующая», - говорит он.



Скибицкий также уверен, что у России есть свои планы, на которые влияют даже один и не два фактора.