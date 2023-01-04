Росія веде підготовку до наступного ракетного обстрілу України – розвідка

Росія може завдати нового масованого удару по Україні раніше 9-10 січня. У середньому на підготовку обстрілу йде близько двох тижнів. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.



«Це нескладно порахувати. Масовані обстріли почалися 10-11 жовтня. Потім було щотижня, потім був інтервал у два тижні. Підготовка — це складний процес... Це вибір цілей, проведення розвідки, дорозвідки, це підготовка ракет, екіпажів, літаків, які будуть робити удар, та інші питання, пов’язані з координацією, адже застосовуються безпілотники для ведення розвідки, бойові літаки-носії, а після завдання ударів знову потрібно провести дорозвідку, уточнити, які результати і т.д. Тому тиждень-два — це середній інтервал між використанням ракетного озброєння», — пояснив він.



За словами Скибицького, новий масований обстріл може статися навіть раніше, ніж 9-10 січня.



«Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракети, скільки на сьогоднішній день у них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів щодо завдання ударів за минулу добу. Тож триває процес підготовки до наступного обстрілу», — каже він.



Крім того, як додав представник розвідки, ще багато залежатиме від погоди.



«Наразі якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахеди" зараз, як правило, працюють у темний час, а ракетне озброєння може застосовуватись протягом доби. І зараз погода, принаймні у Києві, відповідна», — каже він.



Скибицький також упевнений, що Росія має свої плани, на які впливають навіть один і не два фактори.