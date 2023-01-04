Из-за взрывов на складах оккупанты везут на фронт боеприпасы из Луганска — Гайдай

В последнее время у оккупантов регулярно происходят взрывы в казармах, на складах с боеприпасами. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, российские войска в последнее время гораздо более жестоко относятся к местному населению. Повестки мужчинами выдают на блокпостах.



«У российских оккупационных войск есть проблема с логистикой. Потому что не впервые взрываются склады с боеприпасами. Поэтому у Луганска стоит 10 км, если не больше, очередь из фур. И они эти фуры отправляют по две-три к линии фронта, там перегружают в военные "Камазы", Уралы". Но это не выход из положения, и все-таки они пытаются делать небольшие склады. Но, как мы видели по Сватово, все эти склады видят наши военные, подрывают их», — отметил Гайдай.



Он уточнил, что из-за этого у оккупантов — проблемы на фронте, в том числе там, где у них артиллерийские расчеты.