Через вибухи на складах окупанти везуть на фронт боєприпаси з Луганська — Гайдай

Останнім часом в окупантів регулярно відбуваються вибухи в казармах, на складах із боєприпасами. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



За його словами, російські війська останнім часом набагато жорстокіше ставляться до місцевого населення. Повістки чоловіками видають на блокпостах.



«У російських окупаційних військ є проблема з логістикою. Тому що не вперше вибухають склади з боєприпасами. Тому біля Луганська стоїть 10 км, якщо не більше, черга з фур. І вони ці фури відправляють по дві-три до лінії фронту, там перевантажують у військові "Камази", Урали". Але це не вихід із становища, і все-таки вони намагаються робити невеликі склади. Але, як ми бачили по Сватовому, всі ці склади бачать наші військові, підривають їх», — зазначив Гайдай.



Він уточнив, що через це в окупантів — проблеми на фронті, зокрема там, де в них артилерійські розрахунки.