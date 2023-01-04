Все острова Херсонской области находятся в так называемой «серой зоне» - Силы обороны

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, комментируя информацию об освобождении острова Большой Потемкинский в Херсонской области, заявил, что сейчас все острова находятся в «серой зоне». Об этом он сказал в эфире телемарафона.



«Касательно острова [Большой Потемкинский] скажу так: сейчас все острова находятся в так называемой “серой зоне”, которая не контролируется четко ни нашими войсками, ни оккупантами. Соответственно да, наши военнослужащие пытаются проходить на эти острова, осуществлять определенные мероприятия в рамках ведения операции. Вместе с тем, говорить о контроле над островами невозможно», - сказал он.



Он добавил, что острова не являются плацдармом, который нужно удерживать на долгосрочную перспективу. Ерин подчеркнул, что контроль над островами возможен уже после получения полноценного контроля над противоположным берегом.