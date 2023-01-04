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Всі острови Херсонської області знаходяться в так званій сірій зоні - Сили оборони

04 січня 2023, 16:43

Всі острови Херсонської області знаходяться в так званій сірій зоні - Сили оборони

Керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрин, коментуючи інформацію про звільнення острова Великий Потьомкінський у Херсонській області, заявив, що зараз усі острови перебувають у «сірій зоні». Про це він сказав у ефірі телемарафону.

«Щодо острова [Великий Потьомкінський] скажу так: зараз усі острови знаходяться в так званій сірій зоні, яка не контролюється чітко ні нашими військами, ні окупантами. Відповідно так, наші військовослужбовці намагаються проходити на ці острови, здійснювати певні заходи в рамках операції. Водночас говорити про контроль над островами неможливо», - сказав він.

Він додав, що острови не є плацдармом, який слід утримувати на довгострокову перспективу. Єрін наголосив, що контроль над островами можливий вже після отримання повноцінного контролю за протилежним берегом.

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