Германия может передать ВСУ бронемашины Marder — СМИ

Германия может предоставить Вооруженным силам Украины боевые машины пехоты Marder. Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.



По информации издания, немецкие чиновники рассматривают возможность передачи БМП Marder. Их могут взять из складов Вооруженных сил Германии, но более вероятно, что они будут изъяты из промышленных запасов страны.



Отмечается, что переломным моментом могло стать решение правительства Франции о передачи Украине тяжелых бронеавтомобилей.



По данным другого немецкого издания – Spiegel - в Минобороны Германии обсуждают поставки Мarder для Украины в количестве от 20 до 40 штук.



Spiegel отмечает, что поставки бронетехники могут произойти быстро, поскольку это старые модели, они есть в наличии, уже отремонтированы.



Глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман поддержала идею передать Украине боевые машины пехоты Marder.



«Нам следует сейчас начать передислокацию боевой машины пехоты Marder в Украину и немедленно начать обучение управления ей... Нам точно нужно двигаться сейчас», – отметила Штрак-Циммерман.



Она добавила, что Marder есть в достаточном количестве на складах Бундесвера, так же как и запчастей к ним.