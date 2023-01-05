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Німеччина може передати ЗСУ бронемашини Marder — ЗМІ

05 січня 2023, 20:16

Німеччина може передати ЗСУ бронемашини Marder — ЗМІ

Німеччина може надати Збройним силам України бойові машини піхоти Marder. Про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

За інформацією видання, німецькі чиновники розглядають можливість передачі БМП Marder. Їх можуть взяти зі складів Збройних сил Німеччини, але більш імовірно, що їх вилучать із промислових запасів країни.

Зазначається, що переломним моментом могло стати рішення уряду Франції щодо передачі Україні важких бронеавтомобілів.

За даними іншого німецького видання – Spiegel – у Міноборони Німеччини обговорюють постачання Мarder для України в кількості від 20 до 40 штук.

Spiegel зазначає, що поставки бронетехніки можуть відбутися швидко, оскільки це старі моделі, вони є вже відремонтовані.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтримала ідею передати Україні бойові машини піхоти Marder.

«Нам слід зараз розпочати передислокацію бойової машини піхоти Marder в Україну і негайно розпочати навчання управління нею... Нам точно треба рухатися зараз», – зазначила Штрак-Циммерман.

Вона додала, що Marder є в достатній кількості на складах Бундесверу, як і запчастин до них.

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